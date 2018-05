Roberto Méndez: “Hasta el momento, en esta disputa por la agenda feminista, el que va ganando es el Gobierno”

Desde finales de abril, el movimiento feminista se han tomado no solo la agenda noticiosa, sino que la del Gobierno, que la semana pasada anunció la Agenda de Equidad de Género que tiene el objetivo de terminar con las discriminaciones entre hombres y mujeres.

Sobre este tema conversaron en Hablemos en Off con Roberto Méndez, ex presidente de Adimark y actual profesor titular de la Facultad de Gobierno de la Universidad Católica.

Méndez señaló que el movimiento feminista es algo que ha existido desde el siglo XX, pero “esta aparición a ser el primero de los temas sociales no ocurrió en el gobierno de Michelle Bachelet y no estaba en el programa de Sebastián Piñera, apareció de forma espontánea”.

Sobre el actuar del Gobierno ante las demandas de las manifestantes, el ex presidente de Adimark aseveró que “estoy de acuerdo que no puedes ignorar a los movimientos sociales pero no puedes gobernar a merced de lo que ahí está ocurriendo”.

“Para Piñera la prueba está clara, va a ser capaz de retomar la importancia de los cinco temas que planteó o no, el liderazgo político es la capacidad de poner temas de discusión y el presidente lo ha hecho bien”, señaló el ex timonel de Adimark.

Asimismo afirmó que “hasta el momento, esta disputa por la agenda feminista el que va ganando es el Gobierno”.

El profesor se refirió a cómo ha trabajado el Gobierno en los primeros dos meses y aseguró que “la gran estrella de este gabinete ha sido la ministra Isabel Plá”.

Sobre la situación que vive la política actual y lo que pasará con el Gobierno, Méndez afirmó que “entre las cosas positivas que le han pasado al gobierno de Sebastián Piñera, una es justamente la oportunidad de tener una oposición desorganizada e inexistente”.