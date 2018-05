El giro del obispo González tras defender a Juan Barros: “El Papa cambió de opinión y yo también”

La crisis al interior de la Iglesia Católica en Chile vive su peor momento, no solo por el llamado del Papa Francisco a los obispos al Vaticano, sino que también por los casos de abusos por parte de “La Familia” en Rancagua y las nuevas acusaciones contra el ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima.

En Hablemos en Off, el obispo de San Bernardo y actual presidente del Consejo de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas, Juan Ignacio González, aseguró que los religiosos “estamos dispuestos a cambiar, mejorar y seguir adelante”.

Respecto a las críticas realizadas por parte de las víctimas de Karadima, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz, sobre su designación al mando del consejo de Prevención de Abusos tras la salida del obispo Alejandro Goic, González señaló que “hemos tenido contacto con muchas víctimas y hemos curado a mucha gente”.

Sin embargo, afirmó no conocer personalmente a ninguna de las víctimas del ex párroco de El Bosque y señaló que “estamos actuando todos los días, lo que pasa es que a la gente le cuesta entender que esto es muy complicado para las víctimas”.

“Del caso Karadima yo nunca he sabido nada porque no he estado metido en él. Precisamente uno de los puntos que preocupa al Papa es que ahí no se hizo el acompañamiento de las víctimas que se tenía que hacer” explicó el obispo y aseguró que “nadie ha leído el informe Scicluna”.