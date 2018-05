Rector de U. Alberto Hurtado: “El gobierno tiene todas las herramientas para hacer que la Ley de Educación Superior supere sus dificultades”

En Hablemos en Off, el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Eduardo Silva fue enfático al decir “quiero seguir en gratuidad” con respecto a la decisión que debe tomar frente a la Ley de Educación Superior.

Sin embargo, también fue claro en hablar de las dificultades que tiene seguir en este camino, diciendo, “yo creo en la gratuidad siempre lo he manifestado, permite el acceso a estudiantes talentosos a universidades con alta exigencia, como también lo permiten los créditos y las becas. Y nos hemos escrito a ellas, a pesar de sus dificultades. La primera es que no es viable para el país (…) y la otra dificultad que debería pensar en no perjudicar a los proyectos universitarios complejos, nosotros dependemos sólo de los aranceles y con eso se financia la investigación, los postgrados, etc. Entonces debiese ser separado el dinero que permite el acceso y los aportes basales a propósito de los aportes públicos que se hacen a las universidades y son accesibles para universidades que pertenecen al Cruch”.

Y agregó que la mayor dificultad que tienen como universidad con los alumnos que estudian con gratuidad, “es que todos los medios que debemos poner para compensar dificultades de capital cultural. Ahora eso se mejora con la ley docente, la carrera académica es un gran complemento de esto”.

Eso sí Silva remarcó que en Chile los resultados de gratuidad son favorables a nivel de egresos comparado con otros países “tenemos acceso universal. Más de la mitad de los egresados de la educación superior pueden ingresar a la universidad.

La gratuidad es un medio para ayudar a las familias de los 5 primeros deciles. En Argentina hay acceso universal y se titula el 8% de los que ingresa, nosotros tenemos un 50%, es la mayor revolución que vive el país y la estamos viviendo” y agregó, “la gratuidad puede ser mejorada, hay que calcular bien los aranceles regulados”.

Como una solución que vislumbra Silva, es que “El Estado tiene las soluciones a la mano porque tiene que ponderar bien los aportes basales, los aportes compensatorios a la investigación, no solo en gratuidad, el ministerio de ciencia es un muy buena noticia en este sentido”.

Y acotó, “sacar a un doctorando fuera del país es mucho más caro a que se forme en Chile, si aportas a procesos doctorales en Chile, estás ahorrando”.

Además el rector de la universidad Alberto Hurtado también hizo un punto al decir que “la gratuidad sirve para formar profesionales y técnicos y es una de las misiones de la universidad, pero también está la investigación que es muy principal porque gracias a ella se pueden hacer aportes públicos, extensión y formar buenos profesionales”, y agregó “hace mucho tiempo hemos dicho que deberían existir aranceles regulados y diferenciados dependiendo de las carreras. Una cosa es financiar docencia y otra es investigación. Si las universidades solo vivimos de aranceles, estamos liquidados”.

“El gobierno tiene las herramientas para hacer que esta ley en su implementación, supere sus dificultades”.

Foto: La Tercera