Carlos Peña por actitud del gobierno ante movimiento feminista: “Es evidente que Piñera no tenía una concepción de la mujer consistente de lo que ahora proclama”

“Es evidente que Piñera no tenía una concepción de la mujer consistente de lo que ahora proclama”, aseguro el rector de la Universidad Diego Portales respecto del actuar del gobierno ante las demandas feminista.

En Hablemos en Off el abogado señaló no entender “la benevolencia que se está teniendo con Piñera” en esta materia y fue categórico al señalar que el mandatario “hacía chistes sexistas hasta antes de ayer, incluso en citas internacionales. No estoy diciendo que no pueda cambiar de opinión, sino que digamos que cambió de opinión”.

Sobre las actitudes ‘machistas’ que ha tenido el presidente, Peña indicó que “las personas acaban siempre comportándose según las concepciones que tienen”.

El rector criticó la separación que se ha realizado del jefe de Estado y de Chile Vamos. “Esta distinción de que Piñera es un individuo aligerado de la tradición de la derecha a mí me parece falsa, ha sido el candidato de la derecha desde siempre”aseguró y cuestionó “qué tiene de malo ser solidario con el bloque”

Respecto a las solicitudes del movimiento feminista, como en el caso de la UDP con Rafael Gumicio, el rector señaló que “la función de la autoridad es mantener el diálogo, hasta donde sea posible, y la posibilidad de que cada persona emita su opinión respecto de los temas comunes”.

Ley de educación superior y gratuidad

Respecto de la actual ley de educación superior, el rector explicó que “no es verdad que las universidades cuenta con un plazo perentorio para definir si siguen adscribiendo la gratuidad o se alejan de ella, de hecho, la casas de estudios que no se pronuncien retienen para sí la posibilidad de retirarse antes del 30 de abril de cada año”.

“No tenemos toda la información para decidir, porque hay una variable que descocemos que es cuál será la fisonomía del Crédito con aval del Estado” afirmó Peña.

Respecto a esto, señaló que “si el CAE va a ser similar al régimen de gratuidad, con control arancelario para el sexto a noveno decil, no va a tener sentido escoger entre uno u otro régimen”.

“El mejor escenario que tiene políticamente el gobierno de Piñera es igualar las condiciones de la gratuidad y el crédito”, advirtió el columnista.

Los errores del gobierno de Michelle Bachelet

Peña se refirió a las principales falencias que tuvo el gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet y destacó que el mal diagnóstico fue le causante de la crisis en la Nueva Mayoría.

“El error de Michelle Bachelet fue exagerar el diagnóstico y envolver el conjunto de sus reformas con una pasión tan encendida que terminó desdibujando lo que quería hacer”, afirmó el columnista.

Como ejemplo de las equivocaciones de la administración pasada se refirió al caso del ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, que “es un tipo de político que se ve a sí mismo como un un redentor que necesita tener masas abusadas que redimir” aseguró Peña.