Óscar Landerretche por malas prácticas de SQM: “Si algo nos demuestra lo que acaba de ocurrir es que el problema no era el señor Ponce, porque él no se nombró a sí mismo asesor”

“Si algo nos demuestra lo que acaba de ocurrir es que el problema no era el señor Ponce, porque él no se nombró a sí mismo asesor”, aseguró el ex presidente ejecutivo de Codelco, Óscar Landerretche, en Hablemos en Off ante la polémica que ha generado el regreso del ex presidente de la minera no metálica a SQM.

Según el economista, “la queja sobre que SQM no se estaba comportando bien, en los términos de referencia con el Estado, comenzó en 2013, en el gobierno de Sebastián Piñera 1” .

“Veo una empresa que lleva muchísimo tiempo interviniendo en forma absolutamente impresentable sobre la política y las instituciones del país ” afirmó Landerretche.

El ex presidente ejecutivo de Codelco, señaló que el problema de esta última señal que dio SQM es que “hace que uno piense cuántas otros acuerdos que faltan al contrato entre el Estado y esa compañía no se están cumpliendo”.

La defensa de Landerretche a Bitrán

Uno de los principales afectados por el regreso de Julio Ponce Leruo a Soquimich ha sido el ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), Eduardo Bitrán.

Esto debido a que él fue uno de los responsables del contrato que se celebró entre la empresa y la corporación, que no incluyó el veto a las asesorías de la compañía.

Ante esto, Landerretche señaló que “el problema no es que Eduardo Bitrán se haya equivocado, es si la empresa tiene una cultura de preservar el interés público”.

Asimismo, defendió el contrato firmado por la empresa y Corfo y aseguró que “conozco Eduardo Bitrán y es una persona que se enfrentó políticamente solo a una de las personas más poderosa de este país”.

El economista se refirió además a lo que deberá enfrentar la corporación frente a esta polémica y señaló que “no sé si la Corfo tiene la estructura para defender este tema”.