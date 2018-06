Moises Naím analiza reunión entre Kim y Trump: “Corea del Norte ha aprendido dos cosas, que los países que no tienen armas nucleares son muy vulnerables y que EE.UU. es un socio poco confiable”

En Hablemos en Off el analista internacional, Moises Naím, analizó la histórica reunión realizada entre Kim Jong-un y Donald Trump, donde firmaron un acuerdo para lograr una “paz estable y sólida”.

Como explicó Naím, “lo que sucedió es muy importante. Evidentemente el mundo es mejor cuando dos potencias dejan de insultarse y amenazarse y tenemos el contrario, que son los lideres de estos dos países que se saludan y firman un acuerdo de no aniquilarse. Eso es una muy buena noticia, sin dudas”.

Sin embargo acotó, “el diablo está en los detalles y los detalles son endiablados. Hay cosas fáciles de hacer, como el intercambio de prisioneros, y otras difíciles, como la desnuclearización de la península, lo cual implica por parte de Estados Unidos el retiro de efectivos militares y capacidades bélicas, y pide que Corea del Norte destruya su arsenal nuclear. Corea del Norte ha aprendido que los países que no tienen armas nucleares son muy vulnerables. Y también han aprendido que Estados Unidos es un socio poco confiable. Había firmado un acuerdo con Irán y Trump se salió. Entonces firmar acuerdos con EE.UU. ya no es tan garantizado. Entonces el peligro de desnuclearizarse y de firmar con EE.UU, no es de fácil solución”.

