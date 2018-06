Editor de “El Deportivo” por salida de Lopetegui de la selección española: “La mejor solución fue el despido”

A un día del Mundial de Rusia, que comenzó ayer, una “bomba nuclear” cayó en la selección española ante la nominación de su, entonces, DT, Julen Lopetegui, como técnico del Real Madrid, lo que lo llevó a su salida de “La Roja” hispana.

Ante esto, en Hablemos en Off el editor de “El Deportivo” de La Tercera, el español José Miguélez, apuntó en contra del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por llevarse a Lopetegui a su equipo y aseguró que “está acostumbrado a que nadie le diga que no, a pensar solo en sus intereses y no en las consecuencias. El Real está acostumbrado a pisotear todo lo que tienen por delante para alcanzar sus intereses“.

Sin embargo, aseveró que “es más grave lo que hizo Lopetegui que Flotentino”.

“Lo que hizo Rubiales es atípico pero es entendible porque las sacudidas y pisoteos son tan evidentes que no sé cómo se puede reaccionar contra esto. Fue la mejor solución el despido” señaló Miguélez.

Respecto del mal desempeño que tuvo Arabia Saudita ante Rusia, en especial bajo la dirección de Juan Antonio Pizzi, quien salió de “La Roja” tras no clasificar al Mundial, el editor señaló que “el comprometerse con otra selección, cuando no has sido capaz de llevarla al mundial fue feo, legal pero feo”.