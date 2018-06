Manuel José Ossandón por reunión en Cerro Castillo: “Si el presidente Piñera quiere arreglar el problema con RN debe invitar a Desbordes con su señora, Allamand y Espina no manejan el partido”

En una entrevista con La Tercera, el presidente de RN, Mario Desbordes, aseguró que “el gobierno no entiende la cultura de coalición”.

Ante esto, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, indicó que “hay malestar dentro de la gente de RN pero no es una crisis para destruir el gobierno”.

El parlamentario explicó que está molestia se debe a que “esto no es un pituteo de que anden negociando un puesto, sino que hay gente que trabajó, que son y que creen en un proyecto de largo plazo, por lo que el gobierno tiene que evaluar que las equivalencias son importantes, sobre todo en un partido que es el más grande de Chile”.

“Los medios salieron diciendo que el presidente invitó a dos personas influyentes de RN a Cerro Castillo, lo que hizo fue invitar a dos personas con los que es amigo desde los 18 años. Hoy Renovación Nacional está manejada por Mario Desbordes y su equipo“, afirmó Ossandón en referencia a la reunión que Sebastián Piñera tuvo con el ministro de Defensa, Alberto Espina, y el senador, Andrés Allamand este fin de semana.

Ante esto, reiteró que “si el presidente Piñera quiere arreglar el problema con RN debe invitar a Mario Desbordes con su señora, Andrés Allamand y Alberto Espina no manejan el partido”.

Además, el senador celebró la salida del subsecertario de Medio Ambiente, Rodrigo Benítez, debido a sus diferencias con la ministra Marcela Cubillos.

“Gran parte del problema que existe en la política es que todos tienen que remar para el mismo lado. Si el subsecretario no está de acuerdo con lo que se está haciendo debe irse”, señaló el parlamentario.

Al ser consultado sobre su posible próxima candidatura presidencial, Ossandón señaló que “a mí no me ha ido tan mal, pero no me importa, lo que me importa es que se tomen los temas que acordé con el presidente”.