Gendarmería: ¿Víctima o victimario?

En Hablemos en Off, Matías del Río, Consuelo Saavedra y Nicolás Vergara discutieron sobre la crisis que se está viviendo al interior de Gendarmería, quienes finalmente no concretaron el paro, pero que sí necesita de una solución.

Al respecto Matías del Río comentó, “esto habla del polvorín sobre el cual está parado Gendarmería porque todos los gobiernos han tratado de hacer cosas radicales y no se puede”.

Consuelo Saavedra apuntó a que los gendarmes tienen razón en uno de sus alegatos y es el que tiene relación con la no actualización del sistema desde que se implementó la Reforma Procesal Penal: “que implicó un montón de cambios para el trabajo cotidiano de los gendarmes, en cuanto a cuánta gente llevas, traslado de reos, es harta más pega y ellos argumentan que no se modernizó, ni los procesos, ni los sueldos, ni los turnos, ni las condiciones laborales”.

Del Río argumentó, “hay demasiada agua acumulada en ese tranque de Gendarmería. Seamos honestos y no seamos tramposos, que las últimas grandes reformas han venido de la mano de grandes movilizaciones y los consensos políticos de que hay que hacer reformas, han venido justamente de estas movilizaciones, donde los afectados ponen el tema sobre la mesa y dicen no vamos a cejar y pasó con los estudiantes. Es un tema muy difícil salvo que haya un consenso político importante de que esta cuestión hay que cambiarla y de eso se trata el liderazgo político, de lo contrario es un polvorín que solo crece y solo aumenta la inseguridad”.

Vergara no estuvo de acuerdo y contra argumentó,“no son lamentablemente, yo creo, los gendarmes los vectores de las mejoras en las cárceles. Es una discusión que tenemos que tener, pero no confundamos este conflicto, que no se vistan los gendarmes con la ropa de ser los cuidadores de los reos, ellos están defendiendo un legitimo interés de no ser criminalizados y de mejorar sus condiciones, que el problema no se resuelve, sí, pero no son los grandes defensores de los reos”.

Del Río concluyó,