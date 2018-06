Los beneficios de pagar impuestos para las empresas digitales

“Una de las críticas que se hace a subir el IVA es que es regresivo porque los pobres se gastan toda su plata y más en poder sobrevivir, mientras que los ricos solo gastan el 20% de sus ingresos”, aseguró el economista Raphael Bergoeing en Hablemos en Off.

Respecto al impuesto de la renta, el experto explicó que en el país hay un porcentaje pequeño que lo paga mientras que en los países europeos es mucho más amplia.

Asimismo señaló que “Chile es una anomalía en otra dimensión,que explica esta diferencia con los otros países, que es que nuestra distribución de ingresos es muy plana”.

Sobre esto, Bergoeing explicó que “la propuesta de Rodrigo Valdés y la de Andrea Repetto son similares, y consisten en bajar la cantidad de personas exentas al impuesto a la renta”.

Hace una semana el ministro de Hacienda, Felipe Larraín anunció que se le impondrá un impuesto para la economía digital, lo que significará que plataformas como Netflix, Uber, Spotify y otras, “probablemente se encarecerán”.

Ante esto, el economista explicó que “contra el perjuicio que muchos tienen, muchos creen que estás empresas son exitosas porque no pagan impuestos, sin embargo, nuestro estudio para Uber demuestra que su ventaja competitiva no está en no pagar impuestos”.