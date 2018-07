Sabas Chahuán por solicitud de destitución de Abbott por casos SQM y Penta: “Creo que el fiscal tuvo frases desafortunadas”

“Creo que el fiscal tuvo frases desafortunadas, no creo que haya sido su intención” aseguró el ex fiscal nacional, Sabas Chahuán esto en medio de la solicitud de destitución de Jorge Abbott por parte del Frente Amplio y los partidos PS, PPD y el PRO.

Esto por la actuación que ha tenido el fiscal en los casos emblemáticos de financiamiento ilegal de la política, especialmente por los casos Penta y SQM.

El ex fiscal analizó ambos casos y respecto del caso Penta señaló que lo que debió haber hecho el fiscal Manuel Guerra era haber comunicado la decisión de no perseverar y no haber reformalizado.

Según Chahuán, aquello “hubiera permitido que si el CDE u otro querellante quisiera oponerse, lo pudo hacer. La reformalización sacó a estos querellantes de la causa”.

Respecto del caso SQM, sobre todo el sobreseimiento del ex senador Fulvio Rossi, Chahuán afirmó que “esto ya pasó una vez, por lo que el fiscal puede apelar y esto se verá en la Corte de Apelaciones”.

Sobre su sobreseimiento, en Nada Personal, el ex senador aseguró que “la Fiscalía aquí negoció con el gobierno anterior para ver a quién tiraban a la olla”.

Además, en respuesta a los dichos de Chahuán, Rossi señaló por Twitter que ” fue un fallo no respecto de la forma, fue del fondo: no hay delito y por tanto soy inocente”.