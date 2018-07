Defensora de la infancia y discusión sobre edad de responsabilidad penal adolescente: “Debería subir por condiciones no sólo jurídicas, sino que también científicas”

Patricia Muñoz, defensora de la niñez, se refirió en Hablemos en Off a los últimos hechos conocidos donde menores de edad han sido los protagonistas de delitos relacionados con abuso sexual. Al respecto Muñoz declaró que “el abordaje de esta materia requiere hacerlo con rigurosidad porque estamos hablando de niños independiente del vinculo que tengan con hechos de delictuales”.

Muñoz apuntó a que la discusión debemos tenerla en “cómo estamos relacionándonos con los niños, cómo estamos criándolos y vinculándolos a la posibilidad de que se relacionen con hechos delictuales”.

“Los niños son sujeto de derecho, más que de protección. No los reconocemos, los vemos como sujetos de caridad, protección o las necesidades que los adultos creen que tienen. No podemos desatender que el niño sigue siendo niño independientemente de que esté vinculado a un hecho delictual y desde ahí sigue siendo sujeto de derecho. Lo que no resulta razonable es entender de parte del Estado la necesidad de hacer ver a los niños como lacras sociales respecto que tenemos que intervenir cuando el Estado no ha sido capaz de hacerse cargo de evitar con que los niños se vinculen a hechos delictuales”.

Muñoz fue enfática en decir que “el Estado al ser responsable, tiene que estructurar mecanismos para dar cumplimiento a las obligaciones que ha adquirido. Ha llegado el momento de que el Estado se haga cargo a través de los organismos que tiene destinado a ello. La idea es poder desde acá tensionar al Estado para que haga lo que no ha hecho en 28 años, y desde ahí, el hecho de cometer un delito en ningún caso priva a las personas de mantener los derechos que tiene”.

La defensora de la niñez se refirió al caso que se conoció de una menor de 8 años que fue abusada también por menores de edad: “estamos hablando de cuatro víctimas, la primera que es la niña de 8 años, y también de estos tres niños que tenían antecedentes de vulneración de derechos muy potente y que eso refuerza la incapacidad de hacerse cargo de parte del Estado de mecanismos de prevención efectivos”

Para Muñoz es importante que cambie el sistema que tiene el Estado con respecto a los programas, “es necesario intervenir con programas basados en evidencia. Se tiene que trabajar a nivel global y en el mundo ya existe, donde los niños no son atendidos individualmente, sino que en contexto. Tenemos que evitar que se produzca el delito, tenemos que intervenir de manera previa cuando los niños están en situación de riesgo”.

Y agregó, “la inversión pública y estatal, se tiene que hacer en programas basados en evidencia donde tengamos resultados demostrados en eficiencia. ¿Estamos usando bien los recursos?”

Rebaja de edad en responsabilidad penal adolescente

Al respecto Muñoz declaró, “la discusión de rebajar la edad no me hace ningún sentido y desde dos puntos de vista, lo que tiene que ver con las obligaciones que imponen la Convensíon de los Derechos del Niño, tenemos obligaciones que cumplir como Estado. No bajar la edad de la responsabilidad penal adolescente, si no que se suba por condiciones no solo jurídicas, si no que también por temas científicos, el análisis de la neurociencia dice que están en proceso de evolución cerebral por lo que no pueden resolver con el análisis que tendría un adulto. Desde ningún punto de vista, convención, ciencia, resulta razonable una propuesta que involucre la rebaja de la pena adolescente”.