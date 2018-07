Edgardo Riveros por permanencia de Chile en el Pacto de Bogotá: “Se ha creado un manto de desconfianza frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya”

En marzo de este año, Chile y Bolivia presentaron sus alegatos sobre la demanda marítima del país altiplánico ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y aún no se sabe cuándo el tribunal entregará su veredicto.

Esta es la segunda vez que el país se enfrenta a una demanda de otro país como en el caso de la demanda para esclarecer la diferencia en los límites marítimos.

Esto ha provocado que diversos analistas pusieran en la mesa la idea de que Chile abandone el Pacto de Bogotá. Tratado que tiene el objetivo de imponer una obligación general a los signatarios para resolver sus conflictos a través de medios pacíficos.

Ante esto, en Hablemos en Off , el ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, aseveró que no hay que salirse de este pacto porque “la gran fortaleza que tiene Chile es la argumental basada en el derecho y lo que corresponde es ir a tribunales que están obligados a resolver de acuerdo a derecho”.

“Se ha creado un manto de desconfianza frente a la Corte Internacional de Justicia, y eso no es adecuado”, afirmó Riveros.

Asimismo, señaló que “será difícil de que Chile tenga otros litigios con países vecinos que sean de la Corte Internacional de Justicia de La Haya”.