Juan Ignacio Piña por cierre de causas de financiamiento irregular de la política: “Qué duda cabe que el Ministerio Público mostró una convicción en una parte del proceso y después otra”

“La pregunta que deberíamos hacernos es por qué la opinión pública ya no se satisface con ninguna otra sanción que no sea el encarcelamiento efectivo, asegura en su columna en la Revista Capital, el abogado y ex presidente de Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña respecto del cierre de las causas de financiamiento irregular a la política.

Sobre la sensación de las personas tras el cierre de las investigaciones, como el caso Penta, en Hablemos en Off , Piña explicó que “probablemente la opinión pública tuvo un curso intensivo por correspondencia a través de la prensa y eso salió mal”.

Respecto de las diferencias de opinión del CDE y el Ministerio Público, el abogado explicó que “desalineación que entre un querellante con la fiscalía no es nada raro, pasa todo los días”.

Ante esto, señaló que en casos de financiamiento irregular de la política “qué duda cabe que el Ministerio Público mostró una convicción en una parte del proceso y después otra”.