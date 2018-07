Presidente de Banco Santander dice que filtración de datos no fue hackeo: “Hackear a un banco es muy difícil, hackear 18 bancos el mismo día a la misma hora es casi imposible”

El presidente ejecutivo del Banco Santander, Claudio Melandri, explicó en Hablemos en Off cómo están trabajando los bancos después de que ayer se conociera la filtración de los datos de 14 mil clientes en un listado que incluía nombre de las personas, número de la tarjeta, fecha de vencimiento y código.

Como explicó Melandri, en el caso del Banco Santander, del listado completo, cerca de 3 mil personas eran del banco, de las cuales “sólo 284 eran tarjetas activas, las que se bloquearon y se revisó que no tuvieran transacciones peligrosas y se contactó a los clientes. Los otros bancos hicieron lo mismo. La tarjeta nueva ya está disponible hoy día para todos los clientes”.

Además Melandri llamó a la calma a las personas que son clientes del banco y que no están en el listado, “no tienen ningún riesgo, y algún cliente que estaba ahí, pero con la tarjeta inactiva, tampoco corre ningún riesgo”.

Ante la pregunta de por qué se podría haber dado este hackeo, Melandri fue claro:

“Esto no es un hackeo a 18 bancos, hackear un banco no es imposible, pero es muy difícil y menos los bancos que han sido hackeados y han vulnerado gente. Ninguno de los clientes del Banco Chile sufrió pérdidas de patrimonio personal.

Hackear a un banco es muy difícil, hackear 18 bancos el mismo día a la misma hora es casi imposible. Si hubiera un súper hacker que hizo eso, no va a robar poco, va a robar todo”.