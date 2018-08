Paula Walker por Horizonte Ciudadano: “No creo que la fundación de Michelle Bachelet esté para defender un legado”

Este jueves, la ex presidenta Michelle Bachelet lanzará su nueva fundación “Horizonte Ciudadano” que tiene como objetivo “dialogar temas centrales del progresismo internacional y nuestra realidad nacional”.

En Hablemos en Off, la ex secretaria de comunicaciones del gobierno de la ex mandataria, Paula Walker, señaló que con esta funación “lo que hace la presidenta es mantener un espacio de diálogo entre los ciudadanos porque hay una serie de temas que son bien importantes para definir lo qué es el progresismo o no”.

Asimismo, aseguró que “cuando has sido una figura tan importante, terminar tempranamente y solo hacer viajes internacionales o charlas, para el estilo de la presidenta, eso se le queda corto”.

“Si yo pudiera hacer una recomendación, yo pondría mucho énfasis en que fuera con perspectiva de género”, señaló Walker respecto del enfoque de la fundación.

Respecto de las críticas sobre que la mandataria aún se mantenga como líder social vigente y que no permita la llegada de nuevos liderazgos, la periodista afirmó que “no creo que ella impida la aparición de otros líderes” y aseguró que “si no es por la presidenta Bachelet, la conformación hoy día serían tan binominal como en los últimos 20 años”.

“Los legados de los gobiernos se defienden solos, no creo que la fundación de la presidenta Bachelet esté para defender un legado”, afirmó Walker.

Sobre la posibilidad de que la ex presidenta regrese a La Moneda, Walker aseguró que “la mandataria después de lo que fue su segundo mandato, ha sido muy explícita en decir que con dos periodos presidenciales ya está”.