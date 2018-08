Ricardo Lagos Weber: “El futuro está en la centroizquierda que tiene una oportunidad, pero no se va a juntar el Frente Amplio con la ex Nueva Mayoría”

Los problemas entre la DC y el PC y la situación con el Frente Amplio sin duda tienen en vilo el futuro del bloque de la centroizquierda, algo que aseguró el senador Ricardo Lagos Weber “no se solucionará antes de la siguiente elección”.

En Hablemos en Off , el parlamentario señaló que “el futuro en mediano plazo de la centroizquierda, en la cual incorporo al Frente Amplio, pasa por discutir algunos temas de contenido, acuerdos electorales pueden haber puntuales pero eso no va a generar una coalición que permite proyectar gobernabilidad”.

Lagos Weber explicó que, tras la última elección, en materia parlamentaria hay un respaldo a la centroizquierda debido a que Chile Vamos solo obtuvo un 35%.

Respecto de la posición del Frente Amplio, el senador explicó que los temas que cruza este bloque con la Nueva Mayoría es el generacional y el pasado “ellos no tienen historia porque son nuevos por lo que no tienen que hacerse cargo de nada del pasado, mientras que nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestro éxito y fracaso y esa parte negativa se ha hecho un lastre”, aseveró el parlamentario.

“Para mí el futuro está en la centroizquierda que tiene una oportunidad, pero no va a ser lo que tuvimos y no se va a juntar el Frente Amplio con la ex Nueva Mayoría” afirmó.