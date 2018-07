Vocero de la Confech: “Pedimos directamente la renuncia del ministro Varela”

Francisco Morales, presidente de la FEUC y vocero de la Confech, se refirió en La Tercera PM a la postura de la organización estudiantil frente a los dichos del ministro de Educación, Gerardo Varela.

Morales dijo que Varela “no está a la altura” de su cargo y que exigen su renuncia.

“Estamos pidiendo directamente la renuncia a este ministro Varela, porque sabemos que no se está haciendo cargo de las problemáticas que hay en nuestro sistema escolar y universitario”

“Esta decisión ha sido una síntesis que ha estado desde el momento de las movilizaciones feministas. Y con estas frases se ha reiterado la posición de solicitar la renuncia del ministro Varela, porque encontramos que no es una persona que está llevando de manera cuerda el cargo de ministro de Estado”, explicó.

Respecto al efecto que los dichos del ministro han tenido en la discusión de las problemáticas de fondo, el vocero explicó que “resta” en temas como el nuevo CAE o la educación no sexista.

“Es un problema super grave, porque nos resta de discutir los temas importantes, como es el nuevo CAE que está tratando de sacar el gobierno”, comentó.

“Consideramos que el ministro no es un interlocutor válido para poder hablar este tipo de temas. No nos sentaríamos a conversar con un interlocutor que no está entendiendo las problemáticas feministas que se han mostrado en las manifestaciones de este año, y que tampoco entiende la educación como un derecho social y no un bien de mercado”, finalizó.