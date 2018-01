10 lugares para desconectarse cerca de Santiago

Bunna

Es una cafetería que abrió hace más de un año en el sector La Obra, bien a la entrada del Cajón. Lo que ahí puede probar es café preparado tal como se hace en Etiopía, en unas cafeteras de greda que hacen café decantado pero a la antigua. Rico café, ideal para escaparse en la mañana para tomar un desayuno diferente, con unos huevos revueltos de campo, pan con palta y vista al río Maipo.

Camino al Volcán 109, La Obra. Hor.: Lu. a mi. y do., 9 AM a 10 PM. Ju. a sá., 9 AM a 12 AM.

Arrebol

Cafetería de especialidad que tiene pastelería propia y sándwiches hechos en pan de masa madre y que tiene una gracia que los papás con niños chicos agradecemos mucho: al lado de la terraza hay juegos para que los niños se entretengan por largo rato. Para reconocerla: es una casona blanca con calipso llena de detalles vintage, que abrió en septiembre.

Camino al Volcán 164, La Obra. Hor.: Ma. a ju., 4 PM a 10 PM. Vi., 4 PM a 12 AM. Sá., 1 PM a 12 AM. Do., 10 AM a 10 PM.

Centro cultural La Gallina Azul

Hace seis meses que este lugar en el sector de Las Vertientes. Ahí hay siempre exposiciones de fotografías, pinturas y grabados (ahora hay una de un artista que creció en Cajón del Maipo y que vive en Venecia), pero también obras de teatro y tocatas.

Los Peumos 024, Las Vertientes Hor.: Vi., 4 PM a 12 AM. Sá., 6 PM a 2 AM. Do., 12 PM a 6 PM Edad: Mayores de 18 años.

Para hacer deporte

Son varios los que aprovechan el camino principal y los interiores para andar en bicicleta allá. Hay una tienda que se llama GBikeTours que hace recorridos personalizados para máximo seis personas, y que se han vuelto los favoritos de alemanes y holandeses. Al inscribirse los monitores le indicarán el tipo de circuito más adecuado según estatura, peso y capacidad física.

Camino al Volcán 9.716, El Manzano Inscrip.: Con tres días de antelación al mail infobiketours.net Hor.: A convenir Precio: desde $ 7.000 p/p. Edad: Mayores de 12 años.

Antiguo Sueño

Hace cuatro años que existe esta linda casona hecha en forma circular, con adobe y materiales reciclados, con puertas de demolición y marcos de ventanas antiguos. Era una entretenida tienda de antigüedades, pero en 2013 el local agregó una carta de platos. Es muy agradable ir almorzar a su patio, porque tiene harta sombra y es amplio y donde hay harto espacio para que los niños corran. Hasta se pueden llevar mascotas se paseen. Tiene algo más entretenido todavía este local: por las noches de fin de semana sumó shows y tocatas.

Camino al Volcán 10.860, El Manzano Facebook: “Antiguo sueño” Hor.: Lu. y ma., 1 PM a 10 PM. Mi. a do., 1 PM a 12 AM.

Hostal Chikiyán

Este hostal tiene ya cinco años, pero si alguien quiere desconexión yéndose temprano un viernes, es un buen lugar. Hay una buena sensación que se produce cuando se aloja en el Cajón del Maipo, porque las noches son estrelladas y el silencio muy agradecido (porque ahí no hay TV; sólo Wi-Fi). El hostal está cerca de varios senderos para hacer trekking y escalada, y es fácil conseguir un guía que lo lleve a hacer recorridos por la zona (desde $ 15.000 p/p).

Camino al Volcán 11744, El Manzano Sitio: chikiyan.cl

Lodge del Maipo

Cabañas más bien modernas escondidas en medio de enormes quillayes, peumos y maitenes, donde se escucha el sonido del río y donde hacen masajes en una especie de ruca cubierta de totora (hay uno descontracturante $ 15.000) y que se siente mejor si se sumerge después en el hot tub del lugar ($ 20.000 la hora para dos).

Los Litres 11.393 (alt. 11.000 del Camino al Volcán) Precio: Desde los $ 53.000 por pareja Edad: Mayores de 18 años.

Sibaritas

Al entrar a Tripadvisor y buscar “restaurantes” del Cajón del Maipo, el que tiene mejores calificaciones es éste, chiquito, para 30 personas y que está al final de El Manzano. Lo de ahí son platos con ingredientes locales hechos con recetas antiguas recuperadas por los dueños: un matrimonio en que él se encarga de la cocina y ella, de la administración Si va con niños, lléveles juguetes, porque el sector de pasto es amplio.

Camino al Volcán 13560, El Manzano Hor.: Vi. y sá., 1 PM a 8 PM. Do., 1 PM a 7 PM.

Ágora Café

En San José de Maipo, a la vuelta de la plaza del lugar está esta picada para almorzar rico y barato. Desde hace un par de años ofrece empanadas, pizzas, sánguches y pasteles caseros.

Calle Comercio 19.881 Facebook: “Agora Café” Hor.: Lu. a do., 8 AM a 11 PM.