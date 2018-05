Alejandra Sepúlveda por agenda de Equidad de Género: “Hay un mérito importante de las estudiantes”

Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, habló en Nada Personal sobre el anuncio de una agenda de Equidad de Género que realizó este miércoles el Presidente Sebastián Piñera.

“Creo que lo que estamos viviendo es un cambio histórico, revolucionario. En este mes de mayo hemos avanzado más de lo que se ha avanzado en décadas. Hay un mérito importante de las estudiantes, que con estas tomas expresaron un malestar tan grande que resultaba imposible permanecer indiferente”, aseguró.

“Esto ha hecho que el poder político y muchos actores sociales digan que tienen que hacerse cargo. Estamos felices de que esto esté pasando. Tenemos esperanza de que haya un antes y un después de este movimiento de mujeres, que yo creo seguirá por un buen tiempo”, agregó.

La periodista también valoró las medidas del Gobierno y dijo que estas iban por buen camino.

“Va en la dirección correcta. Valoramos los anuncios del Presidente Sebastián Piñera (…) Es importante el sentido de urgencia que le dio al tema y que haga un llamado transversal a abordar esto”, comentó.

En cuanto a la profundidad con que se abordaron ciertas temáticas, especialmente el carácter sexista de la educación, Sepúlveda contó que extrañaron “cosas más concretas”.

“La educación no sexista necesita un plan y una hoja de ruta más profunda, y ahí echamos de menos cosas más concretas”, expresó.

“Es clave incluir materias de género en la formación de profesores. Los protocolos son importantes pero no resuelven los problemas de fondo para una educación no sexista (…) A los profesores no les enseñan materias de género, tampoco hay obligación de educarse en estos temas en la educación continua”, complementó.