Directora del Sename: “No se me ha recortado el presupuesto y además me dieron mil millones adicionales”

Susana Tonda, directora del Sename, aclaró en Nada Personal las informaciones que indicaban que el gobierno había recortado el presupuesto del Sename.

“El 28 de mayo había un decreto que recortaba el presupuesto de todo el Ministerio de Justicia, pero el mismo día el presidente instruyó que se repusieran la totalidad de los fondos al Servicio Nacional de Menores que se estaban recortando”, corrigió.

“Está formalizado que se repusieron estos fondos a la Subsecretaría de Justicia“, agregó.

Además de negar esta noticia que circuló durante el día en distintos medios y que desencadenó diversas críticas hacia el gobierno, la ingeniera comercial agregó que, contrario a una reducción, se le han inyectado recursos al organismo estatal.

“No me cabe ninguna duda de que no se me han recortado estos tres mil 921 millones y que además me han dado mil millones adicionales”, aseguró.