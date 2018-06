Alejandra Pérez le responde a Chahuán: “Que me diga todo lo que quiera frente a frente”

La ministra de Cultura, Alejandra Pérez, conversó con Nada Personal sobre los duros términos que usó el senador Francisco Chahuán (RN) para criticarla. Lo invitó a conocer el trabajo que realiza en el Ministerio y a decirle las cosas de frente.

“Lo invito a que venga conocer lo que estamos haciendo (…) Lo invito a que me venga a decir todo lo que quiera frente a frente“, respondió.

“Creo que no es bueno echar a patadas a nadie. Me molesta que Chahuán no me diga las cosas a la cara”, agregó.