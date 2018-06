Subsecretario de Justicia: “No existe reinserción social si el gendarme es dejado de lado”

El subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, conversó con Nada Personal sobre la crisis penitenciaria que por estos días marca la discusión política, y que tiene en el centro del debate las condiciones de trabajo de funcionarios de Gendarmería.

“A Gendarmería no se le ha dado relevancia desde hace mucho tiempo. Hace muchos años que hablamos de seguridad, de delincuencia. Se hizo una reforma procesal penal, en donde Gendarmería no juega un rol, no tiene un artículo. Siguió teniendo el mismo tratamiento que tenía antes”, acusó el abogado.

“Gendarmería no suele ser contemplado como un agente de la seguridad. Eso demuestra que tal vez no hemos dimensionado el verdadero rol y la importancia que tiene. Y, naturalmente, cuando la sociedad no los aprecia, los funcionarios se sienten dejados de lado y hace también que se produzcan malas prácticas”, agregó.

Sobre lo mismo, el subsecretario destacó el papel que juegan los gendarmes en el proceso de reinserción social.

“No existe una reinserción social, no puedo hacer que un privado de libertad se reinserte a la sociedad si el gendarme es dejado de lado”, aseguró.

Por otra parte, Juan José Ossa explicó que las trabas para realizar la negociación con los gremios de Gendarmería se debían a que “dijeron que no se iban a reunir ni trabajar con la directora. Y eso nos parecía que no podía aceptarse (…) Ni lo vamos a aceptar en el futuro”.