Abogado de víctimas de Nicolás López: “Sostener que hay un linchamiento público es una manipulación tosca y torpe”

Juan Pablo Hermosilla, abogado de cuatro de las ocho mujeres que denuncian a Nicolás López por abuso sexual, conversó con Nada Personal sobre la actitud de la defensa del cineasta, que apunta a un linchamiento público sin que se respete la presunción de inocencia.

“Es no entender cómo funcionan las dinámicas desde que partió la ilustración y el concepto de opinión pública. Hay dos temas en juego. Uno es el debate social, donde intervienen los medios para producir intercambio de ideas e informar. Otro es cuáles son los presupuestos para encarcelar a una persona por la comisión de un delito. No puedo encarcelar a nadie si no se le respeta el debido proceso y no adquiero la convicción más allá de la duda razonable de que esa persona cometió el delito. Pero eso no significa que no pueda emitir opinión sin encarcelarlo”, explicó.

“Sostener que ha habido una especie de linchamiento público es una manipulación tosca y bien torpe del tema que no da cuenta de la realidad”, agregó el profesional que también ha trabajado con víctimas de Karadima.

Hermosilla enfatizó que el argumento de la defensa de López es un patrón que se repite en este tipo de casos y que “es lo mismo que se hizo con Karadima, con Abreu o gente de Penta o SQM: el tema de dar vuelta las cosas”. Pero que en esta situación en particular es “fácil” comprobar la actitud inapropiada del acusado, ya que se trata incluso de conductas públicas que se repetían.