Fulvio Rossi tras ser sobreseído en Caso SQM: “La Fiscalía negoció con el gobierno anterior para ver a quién tiraban a la olla”

El ex senador Fulvio Rossi conversó con Nada Personal sobre su sobreseimiento en el Caso SQM y criticó duramente el actuar de la Fiscalía.

“La Fiscalía no busca la justicia, es un órgano que se dedica a negociar y establecer ciertos equilibrios políticos. No ha llegado a juicio oral con nadie”, aseguró el médico.

“La Fiscalía aquí negoció con el gobierno anterior para ver a quién tiraban a la olla”, agregó.

Cabe señalar que este sobreseimiento decretado por el 8° juzgado de Garantía fue un vuelco inesperado en el caso, ya que se produjo a un día de que la Fiscalía incluyera a Rossi dentro de la acusación. Dado esto, el fiscal Pablo Gómez declaró que presentará un recurso ante la Corte de Apelaciones.

Sobre el fiscal Gómez, el también ex diputado dijo: “Es un mitómano (…) Tengo antecedentes de que miente. Me mintió en varias ocasiones. Me ofreció suspensión condicional y ahora él dice que no”.

Respecto a su futuro en la política y a la posibilidad de presentar acciones legales por el procedimiento judicial, se mostró todavía indeciso.