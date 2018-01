Matías Rivas: “A Nicanor Parra le habría encantado arruinarle a cualquier Presidente de la República su gabinete”

“Es una noticia que nadie esperaba y que al mismo tiempo todos esperábamos”, comenzó Matías Rivas, escritor, director de publicaciones UDP y cercano al recién fallecido Niconor Parra.

En Noticias en Duna, el panelista de Terapia Chilensis se refirió al legado del antipoeta.

“Esto va a tener una tremenda repercusión. A nivel internacional, era un personaje ampliamente reconocido, quizás en la lengua hispana es el más reconocido. Creo que va a venir ahora el post Parra, una relectura de su obra“, detalló.

Sobre su estilo de vida Rivas detalló que en los 18 años que lo conoció nunca dejó de trabajar.

“Desde que lo conocí, hace 18 años, nunca dejé de verlo trabajar, de verlo escribir. Nunca me tocó un Nicanor Parra que estuviera haciendo nada. Estaba en el delirio creativo de forma permanente y no se bajaba de ahí. Para él trabajar, escribir, era parte de su sistema de vida”, señaló.

Comentario obligado fue que la noticia de la muerte del antipoeta se diera minutos antes del anuncio de gabinete de Sebastián Piñera.

“A Parra no le gustaron nunca los tipos dueños de la verdad. Le habría encantado arruinarle a cualquier Presidente de la República su gabinete, porque él vino a destruir, como decía, no a construir (…) es una forma de decir ojo hay cosas más importantes, ojo Chile no empezó hoy”, puntualizó.