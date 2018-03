Analista boliviano por alegatos en La Haya: “Es difícil tapar el Sol con un dedo y decir que no hay ningún problema pendiente”

“Es difícil tapar el Sol con un dedo y decir que no hay ningún problema pendiente”, aseguró el analista político y el economista boliviano, Carlos Toranzo Roca, sobre los alegatos por la demanda marítima que se llevan a cabo en La Haya.

El economista aseveró que ambos países deben ceder para poder ganar y “lo que se va a ganar es una paz de espíritu, una paz de que no hay temas pendientes”.

“Como país apostamos a que haya una buena negociación con Chile, pero sabemos que tenemos problemas pendientes, y que el presidente si quiere tener buena fe, debe cumplir con los compromisos. Él dijo que si perdía el referéndum se iba para su casa”, aseveró Toranzo por el futuro de la presidencia de Evo Morales.

Sobre el acuerdo entre ambos países señaló que “el tratado de 1904 es irrevisable pero no quiere decir que no hayan temas pendientes. Para calmar las aguas hay que escuchar los alegatos de ambos países y no maximir voces erradas del presidente Morales”.

“Lo sensato no es oír a Morales en sus arrebatos, es oír a Bolivia”, aseveró el economista.

FOTO: Agencia Uno.