Coordinador nacional de trasplantes sobre normativa de Contraloría: “Siempre apuntamos a que la familia era garante de última voluntad (…) y esto nos pone en una encrucijada”

Hoy se conoció públicamente un dictamen de Contraloría que dice que se debe respetar la lista de no donantes sin posibilidades de preguntarle a la familia si es que el paciente tuvo otra voluntad antes de morir.

Esta situación, como reconoció el Ministerio de Salud, ha dejado que se pierdan 38 trasplantes de órganos, situación, que como expresó José Luis Rojas, coordinador nacional de trasplantes del Minsal, muy preocupados.

Como expresó Rojas en Duna en Punto, “en total 4 millones de chilenos están inscritos como no donantes y eso es complejo desde el punto de vista operativo, porque siempre apuntamos a que la familia era garante de última voluntad, pero esta normativa dice que el donante no debiese motivo de discusión familiar y nos pone en una encrucijada”.

El dictamen de Contraloría, como explicó Rojas, “desde lo legal dice que es la calidad de donante, no la de no donante donde la familia podría ser garante de voluntad. Una interpretación que cambia totalmente el escenario y nos sorprende a todos porque el espíritu de la ley es que uno puede decir que no, pero la familia puede ser garante de último minuto, o si es que uno no se inscribe y la familia sabe esa voluntad, pueda ser consultada”.

Donación de órganos

Rojas fue claro al decir que “la concientización tiene que ser constante porque mucho pasa por la desconfianza y desconocimiento del sistema. Como que hay beneficios frente a la lista de espera y es única y el 75% de los trasplantes que se hacen en Chile benefician al sistema público y eso se subsana con información y educación constante”.

Corporación del Trasplante

Frente al cierre de esta ONG que ayuda en el trabajo con trasplantados y familias de donantes, por faltas de recursos, Rojas comentó “hubo un problema de comunicación, entre ministerio y corporación, porque los recursos estaban comprometidos y hay doble versiones de si se comunicó adecuadamente, pero había un compromiso público del ministro y ahora tenemos que reforzar los mecanismos para que podamos construir entre todos. Nadie sobra en donación de órganos”.

Y en lo práctico, expresó “vamos a tener que ver cuáles funciones podemos asumir como ministerio de Salud y funcionar con otras organizaciones para ver cuál puede apoyarnos con este trabajo de donantes y trasplantados. Lamentamos que no se continúe, pero el trabajo no se puede dejar en la orfandad”.