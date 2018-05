Vocero de los laicos de Osorno: “El Papa nos manda una carta con buenas intenciones, pero lo concreto es que Barros sigue siendo parte del Episcopado”

Este jueves, la Conferencia Episcopal entregó la carta enviada por el Papa Francisco , en la que se refirió a los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Católica.

En la misiva, el Sumo Pontífice aseguró que “creo que aquí reside una de nuestras principales faltas y omisión: el no saber escuchar a las victimas. Así se construyeron conclusiones parciales a las que le faltaban elementos cruciales para un sano y claro discernimiento. Con vergüenza debo decir que no supimos escuchar y reaccionar a tiempo”

Sobre este texto, en Noticias en Duna, Juan Carlos Claret , vocero de los laicos de Osorno, señaló que “el Papa nos manda una carta con buenas intenciones, pero lo concreto es que Barros sigue siendo parte del Episcopado”.

Sin embargo, Claret aseguró que del texto “me surgen dos intuiciones básicas: que es lo que está pasando entre ellos (los obispos) y que el Papa se bypasea a los canales chilenos y confía en otras personas que no son del Episcopado. Esto debe ser una señal potente cuando se tomen las medidas a corto”.

El vocero criticó la falta de información que manejan los religiosos. “no sabe nada el Episcopado, no saben del paradero de Barros, lo cual no es creíble porque durante tres años han estado apoyando al obispo de Osorno, con informes semanales y exigiéndonos orden, incluso, amenazándonos con la excomunión”.

Claret mostró su disconformidad con la visita del obispo de Malta, Charles Scicluna y monseñor Jordi Bertomeu a Osorno.

“El Papa no está captando que nosotros no queremos seguir rezando, lo que nosotros queremos es acceso a la información, no sabemos a lo que vienen Scicluna y Bertomeu”, explicó el vocero.