Defensora de la Infancia sobre responsabilidad adolescente: “La solución no pasa por el endurecimiento de las penas”

Patricia Muñoz, abogada de la Defensoría de la Infancia, ha sido clara en su postura frente al debate que se abrió sobre la Responsabilidad Penal Adolescente después de los crímenes de una mujer en La Reina y de un carabinero.

Como dijo en Noticias en Duna, “hay que plantearse si es la ley la que tiene un tipo de problemas o es el sistema el que no le ha dado eficiencia y dotación suficiente para que la ley se aplique correctamente, y creo que ese es el foco. Hoy la ley contempla distintos tipos de sanciones y ocurre que esas sanciones cuando son distintas de la privación de libertad, no se cumplen porque cuando se creó la ley no se creó el contexto ni orgánica suficiente para dar un cumplimiento adecuado”.

Y agregó, “me parece que plantear que la solución está puesta en el aumento de las penas es solo un planteamiento que atiende a una efervescencia y efectismo comunicacional, pero en términos reales la solución no pasa por el endurecimiento de las penas, que se ha comprobado que no tiene un impacto real, está en prevenir la comisión de delitos”.

De acuerdo a lo que planeta Muñoz, si estos anuncios se concretan en propuestas legislativas, “van a desatender una responsabilidad estatal que es hacerse cargo de manera efectiva y eficiente de la prevención y de la vulneración en que la infancia vive en este país que tiene casi un correlato inmediato con la justicia juvenil”.

Por último Muñoz fue enfática en plantear la necesidad de que “el Estado avance en políticas independiente del gobierno de turno y se comprometa con algo que tiene que impactar en la prevención y en una persecución penal eficiente y está más que en la modificación de la ley, en que se pueda aplicar eficientemente. Qué quiero decir con esto, que si tienes un adolescente vinculado en un delito con consumo problemático de droga o alcohol, tengas espacios de desintoxicación y abordaje profesional y técnico para sacarlo del consumo y reducir el impacto en el posible comisión de delitos”.

Como remarcó, “cuando los adolescentes cometen delitos, en general, inician con delitos menores que nunca van a implicar la privación de libertad, si no que van a implicar sanciones menores que son las que hoy día no se cumplen porque no hay ningún sistema que soporte y dé cumplimiento a la ley de responsabilidad adolescente, que no es sólo castigar, si no que re socializar para sacarlo de una carrera delictiva”.