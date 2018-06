Álvaro Flores por dichos de Piñera sobre saturación de tribunales tras patrullajes masivos: “Es la imaginación del presidente la que ve tribunales saturados, pero eso no va a pasar”

El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Álvaro Flores, fue claro.

Ante los dichos del presidente Sebastián Piñera sobre que los tribunales se vieron saturados este fin de semana producto de patrullajes masivos, Flores declaró en Noticias en Duna que esto “nos parece propio de una agenda un poco efectista de parte del Ejecutivo. Hay mayores controles de detención, pero no creemos que el resultado sea una saturación”.

Flores reconoció que este fin de semana, específicamente en la tarde del sábado, hubo un peak de un 40% en relación a otros fines de semana, sin embargo, fue enfático en decir que “esto no ha significado una saturación o colapso. La información que hemos recogido, es que no pasó ni pasará”.

Además Flores recalcó que:

“este tipo de procedimientos no es nuevo, que ahora el presidente Piñera lo ponga en los medios como una novedad no es tal, porque regularmente las policías hacían este tipo de operativos de que salen todos a la calle. Esto detrás tiene una agenda, no hay que ser ingenuo en eso”.