Guido Larson por aprobación de veto migratorio en EE.UU: “No está favoreciendo el hecho de que se vete a inmigrantes, sino, si esa decisión la puede tomar el Ejecutivo”

Guido Larson fue claro en Noticias en Duna sobre la reciente aprobación de la Corte Suprema de Estados Unidos a la política de veto migratorio de Donald Trump.

Como aclaró Larson: “Es importante entender que la discusión que lleva a cabo la Corte Suprema no se basa en el contenido de la política. No está definiendo si es correcto o no que Estados Unidos vete a determinados grupos de personas. Lo único que está decidiendo es si esa política debe ser definida por el Ejecutivo u otro poder. Y la Corte Suprema manifestó que el ejecutivo tiene la potestad para tomar este tipo de decisiones. Quiero remarcar que no está favoreciendo el hecho de que se vete a inmigrantes mayoritariamente musulmantes, sino, si esa decisión la puede tomar el Ejecutivo”.

Larson concordó que el tema de inmigración es muy importante para la sociedad norteamericana, “de hecho, a la hora de emitir su voto, el 79% de los votantes republicanos consideraba que era muy importante el tema migratorio y los demócratas no lo hacen nada mal, 65% decía que era un tema muy importante, hay transversalidad. Otra cosa son las políticas que se toman para enfrentarlo, y ahí hay posiciones muy marcadas, los republicanos son relativamente duros porque no hay que olvidar que justo en la frontera con México la mayoría de los estados sin republicanos y desde su punto de vista, se han visto afectados por la migración ilegal”.