Francisco Huenchumilla y petición de Piñera de “destrabar” Ley Antiterrorista: “Responde más a dejar contenta a la barra brava que lo va a visitar antes que mirar el conjunto de la situación en La Araucanía”

En Noticias en Duna, el senador Francisco Huenchumilla se refirió al llamado que hizo el presidente Sebastián Piñera a los parlamentarios sobre el proyecto de Ley Antiterrorista apuntando, “así que lo que hablan de sequía legislativa, yo les pido que partan por aprobar proyectos tan importantes y necesarios como este”.

Huenchumilla fue enfático al decir “yo reo que el presidente no está bien informado, no quiero pensar que estamos frente a una actitud populista, quiero pensar que el presidente no está bine informado sobre lo que pasa en la comisión de constitución del senado donde hemos trabajado de manera rigurosa y profesional con el ministro del Interior esta ley y él no tiene ninguna queja contra el trabajo de la comisión, y el mismo trabajo hacemos con Lrraín, de manera seria. De tal manera que pienso que no está informado de cómo se ha trabajado y específicamente, la Ley Antiterrorista”.

Y agregó, “me extrañan las palabras del presidente, yo creo que no es la opinión de sus ministros respecto a nuestro trabajo”.

Huenchumilla además apuntó a que la visión que está planteando el presidente de cómo se tiene que llevar a cabo la reforma de la ley, no es lo que se está conversando al interior de la comisión, “una cosa es tener un juicio critico, pero insistir en un modelo de fuerza para resolver los conflictos de acá, es una receta que ha fracasado los últimos 20 años. Responde más a dejar contenta a la barra brava que lo va a visitar antes que mirar el conjunto de la situación en La Araucanía”.

Y reforzó su postura diciendo, “nos parece que venir a La Araucanía a insistir sobre ese punto, no calma los ánimos. Queremos un plan integral donde se comprendan temas de violencia, no lo desconozco, pero esa receta unilateral de creer que los carabineros van a resolver este problema, eses es un profundo error”.

Concluyendo: