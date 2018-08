Alcalde de Rapa Nui y recursos para palear efectos del turismo: “Se ha pedido ayuda al gobierno todo el tiempo y todavía no dicen nada”

El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, conversó con Noticias en Duna sobre la legislación que regula el ingreso, traslado y permanencia de quienes visiten Rapa Nui. Y comentó las falencias de la labor del gobierno en el territorio de la isla.

“La ley no viene a castigar al turista, lo que hace es regular la residencia y permanencia de gente que no es de la isla”, aclaró.

Respecto a las medidas para palear los efectos que ha provocado la masiva llegada de gente a Rapa Nui, Edmunds Paoa dijo que tienen ideas pero faltan recursos.

“La forma de combatirlo es con dinero y planificación. La planificación la tenemos, pero el dinero no. Se ha pedido ayuda al gobierno todo el tiempo y todavía no dicen nada”, aseguró.

“Por mi parte, la conversación con todos los gobiernos ha sido amable. El tema es que se habla mucho, se dice que sí, pero al final los gobiernos se van y termina en no. Con este gobierno estoy amablemente hablando, ya saben cuáles son los problemas, sin embargo, todavía no se pronuncia si se va a apoyar o no con los recursos”, finalizó.