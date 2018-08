Secretario Ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación por estancamiento en lectura: “El plan tiene que ser política de Estado”

El Estudio Nacional de Lectura en 2° básico dio cuenta de que existe un estancamiento en la lectura desde el año 2012. Ante esto, el secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad de la Educación, Carlos Henríquez, dijo en Noticias en Duna que “claramente todos los esfuerzos y mayores recursos tienen que llevarse a las salas de clases no mirando estrategias promedio, si no que mirando el aprendizaje de cada niño”.

Sí hizo hincapié en la importancia que tiene la escolarización temprana para los niños asegurando que “niños que van a pre kiinder y kinder aprenden más. No da lo mismo ir o no ir” y enfatizó en el apoyo familiar que se necesita en el aprendizaje al leer cuentos, contar historias, ayudar a aprender letras, etc.

Henríquez fue enfático al decir que para resolver este estancamiento se necesita “un plan que tiene que trascender los Gobiernos. Tiene que ser una política de Estado. La lectura abre un sinnúmero de posibilidades y el niño que aprende a leer tiene mejor autoestima, es capaz de motivarse”.

Y concluyó, la “calidad de la educación es un país más positivo, más amable, desarrollado y fraterno tiene que ver con la posibilidad de que nuestros niños lean y puedan desarrollar todos sus talentos”.