Álvaro Fischer sobre creer en Dios: “No es natural en el sentido que no está encriptado en los genes”

Para Álvaro Fischer, empresario formado en matemáticas, intelectual de la biología y ateo, la creencia en Dios no es algo que viene intrínsecamente con el ser humano.

Creer en Dios “no es natural en el sentido que no está encriptado en los genes, pero es muy natural la creencia en seres sobrenaturales o de cualquier tipo, por distintas razones, por este sentido de agencia que tenemos. Siempre alguien tiene que haber hecho algo con alguna intención, siempre alguien tiene que estar detrás de las cosas que ocurren, no pueden ocurrir por sí solas”, plantea.