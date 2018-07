Lucía Dammert por militarización de Carabineros en la Araucanía: “El presidente aprovecha la imagen para decir que se están haciendo cosas”

Lucía Dammert, experta en seguridad y académica de la Universidad de Santiago, comentó en Terapia Chilensis una foto que llamó la atención la semana pasada, porque mostró la militarización de Carabineros para enfrentar los conflictos en la Araucanía.

“El presidente, inteligentemente para su audiencia, aprovecha la imagen para decir que se están haciendo cosas. Estoy segura que estos blindados se mandaron a comprar en el gobierno anterior. Porque si no esto es una magia administrativa interesante. Nadie en el Estado compra cosas tan rápido”, expresó.

“Es una estrategia comunicacional importante del gobierno (…) No entiendo que haya acá un cambio en la estructura de cómo Carabineros reacciona a los problemas puntuales de violencia que hay en la Araucanía. No es que el gobierno anterior no tuvo blindados en la Araucanía. Todo se mantiene más o menos constante. Pero sí el gobierno anterior era más tímido en decir que se estaban comprando blindados”, agregó.

Sobre lo mismo, la experta explicó que los grupos que llevan a cabo acciones terroristas en la zona son pequeños y que para desarmarlos es necesario aplicar investigaciones con un nivel de profesionalismo profundo.

“Hay problemas criminales que tienen que ser resueltos por una mejor policía, que resuelva si es que los incendios de los camiones son autoincendios, incendios intencionados por motivos comerciales, o son incendios vinculados a un reclamo de un grupo que quiere formar su propio país. En cualquier caso, tiene que haber investigación policial de primer nivel. Confiable, seria, que no genere sensación de impunidad ni autopercepción de maltrato, porque eso aumenta la cantidad de jóvenes que quieren vincularse a grupos contra el Estado”, aseguró.

“En las instituciones de justicia criminal hay poca transparencia. Eso hace que todas las suspicacias crezcan, así como teorías conspirativas como decir que todos los jueces son de izquierda”, complementó.