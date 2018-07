Arturo Arriagada por crisis en TVN: “Hay que dejar de lado ese terror a que esto va a ser un brazo del Estado para propaganda política”

Arturo Arriagada, Doctor en Sociología y Magíster en Medios y Comunicaciones, conversó con Terapia Chilensis sobre la crisis que se vive al interior del directorio de TVN y explicó parte de los motivos que hay detrás de los problemas en el canal.

“Antes TVN no podía vender cualquier cosa, a diferencia del resto de los canales. Recién ahora está transparentado y facilitado por ley que TVN opere lo más parecido al resto de los canales. Pero con una diferencia, que tiene este gobierno corporativo en donde se sientan personajes en representación de distintos partidos políticos, con una lógica que no necesariamente es televisiva o que funciona de acuerdo a los tiempos”, comentó.

“Queremos una televisión pública, perfecto. ¿Está el contexto para poder instaurarla? Discutámoslo. Pero hay que dejar de lado ese terror a que esto va a ser un brazo del Estado para propaganda política. O sea, el mercado de las audiencias hoy en Chile no te aguanta un canal partidista o intervenido o políticamente sesgado”, complementó el académico de la UAI.

Al margen de las pugnas políticas, Arriagada profundizó en las medidas que podría adoptar el canal para hacerse un espacio en el mercado televisivo y zafar de buena manera de su crisis.

“La conversación sobre la televisión pública que se podría tener tiene que partir de dos hechos concretos. Uno es la transformación que está sucediendo en la industria, en las comunicaciones en general, y entender cómo eso ha cambiado el comportamiento de las audiencias. Y por otro lado, qué se quiere proponer en tanto bien público para satisfacer necesidades que el mercado no logra satisfacer, que tienen que ver, por ejemplo, con temáticas en torno a la formación de ciudadanía”, sugirió.

“¿Qué sentido le vamos a dar a la televisión pública? ¿Queremos formar ciudadanía? (…) Perfecto, desde ahí iniciemos una discusión. Pero si la discusión va a estar permanentemente en esto de ‘no, a mi no me gusta que los chilenos le pasen la plata al canal y que el canal esté quebrado’ o que ‘a mi no me gusta que se hablen de estos temas, porque no es lo que los chilenos debieran saber’ estamos perdidos”, finalizó.