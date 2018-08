Felipe Harboe: “Hay que hacer una reforma estructural en materia de financiamiento municipal”

El senador Felipe Harboe conversó con Terapia Chilensis sobre la situación actual del PPD y las definiciones que se deben llevar a cabo para que el partido sume influencia dentro del panorama político actual.

“Más allá de la definición estratégica de a dónde se va a mover el PPD, también hay que buscar las alianzas que nos transformen en una coalición, eventualmente, de mayoría. Sino vamos a seguir planteando desde la oposición nuestras banderas, que es muy legítimo, pero no tenemos vocación de poder”, aseguró.

Sobre lo mismo, dijo que las alianzas naturales del PPD son el Partido Socialista y el Partido Radical, aunque admitió que los lazos que se puedan generar van a depender de la posición que tome el PS, y que su partido debería retomar la tendencia hacia una postura más liberal progresista.

Más allá de la lógica partidista, el senador también abordó la conversación desde una lógica generacional y remarcó que debe darse un recambio en la política, con protagonistas que tengan una visión post dictadura.

“El problema que hemos tenido en nuestra generación es que cada vez que se levanta un candidato el resto sale a patearlo, en vez de ayudar a que surja ese liderazgo y que pueda plasmar una visión de una generación distinta (…) Hay un recambio generacional que es necesario para entender lo que viene”, apuntó.

Por otro lado, Harboe se refirió a las políticas regionales y a la Agenda de Descentralización, la que considera “realmente un desastre”.

“Resulta que usted va a elegir un gobernador regional que, por ejemplo, no tiene ninguna potestad en materia de seguridad ciudadana (…) Lo que aquí no se ha entregado es poder, porque al final del día el gobierno pasado no cumplió la promesa de la ley de rentas regionales, que es lo que efectivamente le da poder a las regiones”, explicó.

“¿Por qué una empresa que produce en la comuna de Arauco viene a pagar acá 200 millones de pesos de patente y allá paga ocho mil 300 pesos? Con 200 millones acá en Las Condes cambian las flores; con 200 millones en Arauco se pavimentan las veredas o dan agua potable. Y eso nos deriva a una segunda discusión profunda, que es un debate a estas alturas ético, que es el financiamiento municipal (….) hay que hacer una reforma estructural en materia de financiamiento municipal“, sostuvo.