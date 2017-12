¿Qué noticia internacional de 2017 crees que marcó el año?

Como todos los años, el 2017 estuvo marcado por noticias que nos conmovieron mundialmente. Aquí algunos de los hitos de este año que termina.

-Submarino ARA San Juan: El submarino argentino, que aún no se encuentra, tuvo su última comunicación el 15 de noviembre con 44 tripulantes a bordo cuando se dirigía a Mar del Plata. Días después la Armada argentina reconoció que se escuchó una explosión en la zona del último contacto con el submarino.

-Donald Trump llega a la Casa Blanca: Este año en Estados Unidos ha gobernado el controvertido Donald Trump. Presidente que en su primer año ha pasado 100 de 340 días en la Casa Blanca, y que desde su posición ha sido siempre polémico. Dentro de las cosas que podemos recordar está la recién aprobada reforma fiscal; la salida del país del Acuerdo de París por el cambio climático; la eliminación del programa DACA para los conocidos dreamers y reconocer a Jerusalén como la capital de Estado de Israel queriendo trasladar la embajada de EEUU.

-Aprobación del Brexit en Reino Unido: David Cameron convocó a un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea (UE), la que fue votada en contra. Para el 2019 podría concretarse la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Aunque la gente votó a favor de salir de la UE, el año no fue fácil para Theresa May y no se descarta hacer un nuevo referéndum. Entre los conflictos que podría enfrentar el Reino Unido, está que Londres podría perder 10.000 empleos bancarios y 20.000 roles en servicios financieros a medida que los clientes de las entidades bancarias trasladen los 1,8 billones de euros de activos del Reino Unido a algún país miembro de la UE por el Brexit.

-Corea del Norte: Este año Pyongyang ha realizado 20 pruebas armamentistas lanzado varios misiles. El último de ellos, fue en noviembre de este año y después de 50 minutos, cayó en mar japonés. Desde la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos, la tensión en la zona se ha incrementado a niveles no vistos desde el final de la Guerra de Corea (1950-1953). El objetivo de Corea del Norte es lograr un misil intercontinental y llegar a EEUU. Kim Jong-un ha dicho en varias oportunidades que ya son potencia nuclear. Las sanciones a Corea del Norte han ido en aumento, tanto desde la ONU como desde Estados Unidos, cosas que a Jong-un parece no importarle.

-Referéndum en Cataluña: En Barcelona se llevó a cabo el referéndum independentista, el que tuvo como resolución que Cataluña se independizara de España. En octubre el Parlamento proclamó la independencia a pesar de saber que se aplicaría el artículo 155 de la Constitución española para contrarrestar el intento independencia. Cosa que sucedió. El presidente de España, Mariano Rajoy disolvió el gobierno catalán y convocó a elecciones en diciembre. Carles Puigdemont, el presidente catalán hasta ese momento, salió del país y hasta la actualidad se encuentra en Brusleas intentando negociar con España tras ser destituido. El 21 de diciembre se realizaron elecciones en Cataluña y el movimiento independentista mantuvo la mayoría absoluta, pero perdió escaños.

-Escándalo Harvey Weinstein + #MeToo: El 2017 fue el año en que se destaparon los abusos sexuales. El detonante fueron las acusaciones que cayeron sobre el productor de Hollywwod Harvey Weinstein el que fue acusado por muchas actrices, productoras y mujeres que trabajan en la industria del cine. Pero el destape de lo realizado por Weinstein, fue el detonante para que miles de mujeres y hombres a lo largo del mundo, hablaran de los abusos sexuales que habían sufrido, lo que dio paso a la conformación del movimiento #MeToo donde personas alrededor del mundo rompieron el silencio y contaron sus experiencias para que los abusos sexuales terminen. Así fueron acusados Kevin Spacey y varios políticos como el republicano Roy Moore, quien terminó perdiendo las elecciones en Atlanta.

-Crisis en Yemen: Comenzó el 2015, pero no ha terminado y este 2017 tiene al país en una de las peores crisis humanitarias del mundo. Actualmente es una de las principales preocupaciones del la ONU que ha calificado la crisis en Yemen como la crisis humanitaria más terrible del 2017. Un conflicto que se ha conocido como la guerra olvidada y que depende de la ayuda humanitaria. Se estima que unos 400 mil niños sufren desnutrición y no se ve solución a la vista. Yemen sufre una confrontación que enfrenta a tropas gubernamentales con rebeldes chiitas de la tribu huti, contexto agravado por la intervención militar de Arabia Saudita y sus aliados, que tienen bloqueadas varias zonas del territorio e impiden la llegada de asistencia.