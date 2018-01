Sebastián Piñera inicia hoy el proceso de designación de cargos: ¿Crees que la DC debiera ocupar un rol relevante en el próximo gobierno?

El presidente electo, Sebastián Piñera se reunirá con líderes de Chile Vamos para iniciar el proceso de designación del gabinete que comenzará a trabajar desde marzo.

Ministerios, gobernaciones, intendencias y subsecretarías son parte de los cargos que hay que designar y desde Chile Vamos ya tienen las nóminas las que serán discutidas en una reunión que se llevará a cabo desde hoy a las 12:00hrs.

Según consigna La Tercera, en las nóminas se encuentran parlamentarios que tuvieron una derrota en las elecciones pasadas. En RN podrían existir nombres como Alberto Espina, Baldo Prokurica, Nicolás Monckeberg, Cristián Monckeberg (presidente del partido), además de la ex ministra vocera Cecilia Pérez, la ex directora del Instituto Libertad Najel Klein y el ingeniero especialista en transporte Louis de Grange.

Como dijo la cabeza del partido, “pusimos a disposición del gobierno a nuestra mejor gente. RN tuvo un gran respaldo en las elecciones y aspiramos a tener presencia relevante en el gabinete”.

Desde la UDI se podrían barajar nombres como como el ex ministro de Vivienda Rodrigo Pérez Mackenna; el ex subsecretario de Desarrollo Social Miguel Flores; los hoy diputados Felipe Ward y Andrea Molina y el ex alcalde de Las Condes Francisco De la Maza.

También se barajan nombres en Evópolo y el PRI.

Todos los nombres serán revisados por Avanza Chile para chequear antecedentes en Dicom, conflictos de interés y causas penales.