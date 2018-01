Tacos y aislamiento de hogares y locales: ¿Estás de acuerdo con el intendente Orrego cuando acusa una coordinación “deficiente” de la carrera de la Fórmula E?

La Fórmula E llega a Chile el próximo 3 de febrero y con ella, los respectivos desvíos en las calles de Santiago.

Desde la seremi de transportes, Matias Salazar, anunció que a partir del lunes 22 de enero, desde las 00:00 horas, comenzaron los cortes en Avenida Cardenal José María Caro, entre Purísima y Puente Pío Nono, el que se mantendrá hasta el 7 de febrero.

“Es fundamental que los usuarios se informen de los desvíos que desarrollaremos en las próximas semanas para que sus desplazamientos sean eficientes. En este caso será Cardenal Caro que tendrá un tramo que será intervenido, mientras que el resto de las modificaciones serán informadas oportunamente”, señaló Salazar.

Desvíos sugeridos

Dirección de oriente a poniente: Andrés Bello – Pío Nono- Bellavista- Purísima- Av. Cardenal José María Caro.

Dirección de poniente a oriente: Av. Cardenal José María Caro – Purísima- Merced – Irene Morales – Av. Libertador Bernardo O’Higgins – Andrés Bello (por rotonda)

Aunque la autoridad pidió disculpas por los inconvenientes de tránsito ocasionados por estos desvíos y los trabajos que se realizan en las inmediaciones de la Plaza Baquedano y el Parque Forestal, que han generado las molestias de los vecinos de esos sectores.

“Pedimos disculpas por los inconvenientes, eso es parte de la instalación de la carrera, es un requerimiento de seguridad para que este evento no tenga ningún contratiempo. Aquí no se va a tocar ningún adoquín, ni un árbol y ni una luminaria, todo lo que es lo patrimonial del parque queda absolutamente intacto. No se va a poner ninguna instalación en la zona de pasto”, remarcó.