Dentro de la agenda de Equidad de Género presentada por Piñera, está que el plan de salud de hombres subirá para no sólo cargar a mujeres en edad fértil ¿Qué te parece la medida?

Muchas de las demandas realizadas dentro de lo que se ha denominado la “ola feminista”, fueron comprendidas en la agenda que presentó el presidente Sebastián Piñera sobre Equidad de Género.

En total son 12 medidas, dentro de las cuales se contempla Sala Cuna para hijos de madres y padres trabajadores, y una reforma Constitucional para “establecer como deber del Estado el promover y garantizar la plena igualdad de derechos, deberes y dignidad entre hombres y mujeres”.

Como dijo en Duna la ministra de la Mujer y Equidad de Género Isabel Plá “estamos viviendo un momento histórico y probablemente vamos a generar cambios que si van a garantizar igualdad de derechos y deberes no sólo para las próximas generaciones, si no que para aquí y ahora”.

Otra de las propuestas que se desarrollarán, está que los hombres cotizarán más en las Isapres para terminar con “injustificadas diferencias de precios en los planes de salud que perjudican a la mujer, y muy especialmente a las mujeres en edad fértil”, como anunció el presidente.

El mecanismo aún no está definido, pero el ministro de Salud, Emilio Santelices, confirmó la medida. Como dijo en CNN “Cuando no se castiga como se hacía hasta ahora a las mujeres, necesariamente va a significar que otras personas, o en este caso los hombres y mujeres que no están en edad fértil, van a tener que ecualizar sus primas” y añadió, “todos tenemos que conformar un solo pool de riesgo, con un plan universal, donde todos contribuimos de manera igualitaria”.