¿Consideras que el regreso de Ponce Lerou a SQM como asesor, es una mala práctica empresarial?

El regreso de los hermanos Ponce Lerou a SQM no ha estado exento de polémicas. Una noticia en Pulso desató la polémica y luego en Información Privilegiada en Duna, el ex vicepresdiente de Corfo, Eduardo Bitrán, hizo un mea culpa y expresó “Debí haber escrito todos los escenarios posibles y en ese sentido puedo tener alguna responsabilidad”.

El presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte escribió en su Twitter “Sólo me corresponde opinar si la contratación aludida, corresponde o no a buenas prácticas de gobierno corporativo”, agregando, “Me parece que no es una buena práctica empresarial en sociedades anónimas abiertas con accionistas minoritarios, que legítimos derechos de accionistas o relevantes, se ejerzan a través de instancias distintas a del directorio, comités de directores o junta de accionistas, salvo que en su condición de director (que no es el caso) asume otros roles en condición de asesor”

Les mando mi opinión sobre la contratación como asesores de SQM de Julio y Eugenio Ponce L. pic.twitter.com/W83AWYvBrM — Bernardo Larraín (@bernardolarrain) 5 de junio de 2018

Al respecto, el actual vicipresdiente de Corfo, Sebastián Sichel declaró: “Si bien la decisión no me gusta, otra cosa es lo que podemos hacer como Corfo respecto a los contratos suscritos en el Gobierno anterior”, agregando, “no podemos hacer ninguna cosa más, de todas formas insisto que las empresas tienen que preocuparse un poco más de la reputación corporativa”.

Recordemos que el contrato firmado por Julio Ponce Lerou hace alusión a la prohibición de que él o ninguno de sus parientes hasta el segundo grado, pueden ser nombrados como director de SQM o SQM Salar. No se dice nada acerca de asesorías.

Por otra parte, Álvaro Elizalde, Yasna Provoste y Alejandro Guillier, senadores de oposición, enviarán un oficio al presidente Sebastián Piñera para que intervenga el CDE y se analicen sanciones legales. Elizalde comentó que esperan que exista un “sentido de responsabilidad de parte del Gobierno”.