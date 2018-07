Armas: civiles chilenos tiene 2,2 millones y la mayoría no está registrada. ¿Qué opinas de la tenencia de armas?

De acuerdo a un reciente estudio desarrollado entre Small Arms Survey y Graduate Institute of International and Development Studies, y que publica Emol, dio cuenta de que en Chile los civiles tienen 2,2 millones de armas, muchas de las cuales no están inscritas.

Los datos recabados son hasta 2017, y en el total de armas en el país, Chile no es el que más posee con 12,1 millones. Por sobre el país están Uruguay con 34,7, Venezuela con 18,7 y Paraguay con 16,7.

De acuerdo al estudio, de los 2,2 millones de armas en manos de civiles, 1.456.818 no están registradas. De las registradas, un 35% corresponde a escopetas, un 33% a revólveres y 22% a pistolas.

Según cifras entregadas por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), un 7% dice que las utiliza por deporte, un 35% por fines de caza y un 52% para defensa personal.

Un reportaje de Tele13 además, dio cuenta de que cada día son más las personas que se inscriben en club de tiros para aprender a utilizar armas pequeñas. La mayoría después de haber sido víctimas de delitos, asaltos, portonazos y robos.