Viviendas sociales: Lavín quiere “que se deje de construir donde el suelo es más barato lo que significa llevar a los pobres cada vez más lejos”. ¿Qué opinas?

En Nada Personal, el alcalde Joaquín Lavín se refirió al acuerdo que llegó su comuna con Vitacura por el paño que tenía en conflicto a ambas comunas, donde el ministerio de Vivienda determinó que lo mejor era dividir el terreno.

Visto que Vitacura quiere que el lugar sea un parque, decidió comprar lo que correspondía a Las Condes. Como explicó Lavín, “Vitacura dijo que la parte de vivienda la compraba a Las Condes porque quería que todo fuera parque y se llegó a un acuerdo en precio de mercado que son $10 mil millones y que es el 50% del valor del terreno”.

Con este dinero, el alcalde comentó que construirían viviendas sociales del mismo nivel que habrían sido las otras, en Las Condes: “vamos a construir un edificio de 15 pisos con 85 departamementos vamos a usar $3 mil millones en este edificios, con dos baños, 3 dormitorios en un lugar relevante de Las Condes”.

Y agregó:

El lugar escogido es específicamente Avenida Cristóbal Colón con calle Mayecura y la administración será llevada directamente por la municipalidad “para dar garantía de que va a funcionar” como dijo el alcalde.

Las opiniones ante el anuncio de la construcción de estas viviendas sociales, han sido divididas.

Por que no se escoge otro lugar menos colapsado? 85 viviendas mas, en un sector que tiene mucho trafico!!! Que solucion habra para eso?

Consulta con los vecinos era lo mínimo, populista o no, no puede tomar esa decisión usted solo

Leyendo todos los comentarios queda clarísimo que toda la gente es inclusiva, solidaria y tolerante mientras no les pongan a los pobres cerca. Ojalá que hagan un estudio real y serio, no basado en populismo ya q esto no ayudará en su futura carrera como candidato.

— 🦋Butterfly Soul🦋 (@butterflysoul_M) 6 de julio de 2018