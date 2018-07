No + tomas: Apoderados buscan sancionar legalmente este tipo de manifestaciones. ¿Estarías de acuerdo?

Representantes de liceos emblemáticos de las comunas de Providencia y Santiago son parte del movimiento de apoderados No + tomas que busca sancionar legalmente este tipo de manifestaciones.

De acuerdo a lo que explicó la vocera del movimiento, Ingrid Bohn, “con esto debemos mostrar que somos muchos más los apoderados que queremos clases contra una minoría, que es la que tiene los colegios tomados”.

Dichos apoderados le entregaron un petitorio a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, donde entre otras cosas, se platea resguardar el derecho a asistir a clases en forma permanente, sancionar a quienes resulten responsables de tomas y destrozos y que la autoridad de los establecimientos pueda interponer recursos en tribunales.

Otra apoderada del Liceo 7, Helen Núñez, declaró en Emol: “estamos cansados de que las tomas de los niños sean la primera instancia de presión a un petitorio que, muchas veces, la municipalidad sí lo tiene contemplado. No queremos más tomas, no queremos que pierdan más clases, no queremos que la calidad de la educación pública baje”.

Por su parte, Nicolás Rodríguez, abogado del movimiento sentenció, “vemos que el desalojo ya no tiene el efecto buscado (…) y sabemos que al día siguiente probablemente el establecimiento esté tomado, siendo que se declaró que es ilegal. Lo que buscamos ahora, y gracias a la conversación con la alcaldesa que nos mencionó su completo apoyo en el movimiento No + tomas, es buscar una instancia superior”.