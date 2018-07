Ministro de Justicia Hernán Larraín declara que conflicto de menores infractores no se resuelve bajando la edad de responsabilidad penal, “más que sancionar a estos niños hay que saber cómo los recuperamos”. ¿Concuerdas?

Ha sido una semana marcada por delitos cometidos por menores de 14 años, casos que han puesto nuevamente en la palestra la edad de responsabilidad penal juvenil.

Ante la discusión, en Hablemos en Off, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz fue clara en decir que “la discusión de rebajar la edad no me hace ningún sentido. No bajar la edad de la responsabilidad penal adolescente, si no que se suba por condiciones no solo jurídicas, si no que también por temas científicos, el análisis de la neurociencia dice que están en proceso de evolución cerebral por lo que no pueden resolver con el análisis que tendría un adulto. Desde ningún punto de vista, convención, ciencia, resulta razonable una propuesta que involucre la rebaja de la pena adolescente”.

En esta misma línea, el ministro de Justicia Hernán Larraín declaró que la edad “no debería modificarse. No resolvemos el problema de niños o niñas que puedan cometer delitos bajando la edad, porque el problema es de justicia restaurativa; más que sancionar a estos niños hay que saber cómo los recuperamos” .

Y sostuvo, “el problema de los menores de 14 que cometen delitos no se resuelve tratándolos como delincuentes juveniles, sino que como niños o niñas que tienen problemas graves que no hemos sabido enfrentar. Por cierto que requieren modelos de intervención distintos a los que hemos estado utilizando, pero no los mismos. Aquí ha fracasado la educación sexual, la responsabilidad de los padres y del Estado”.