Ministro de Educación acusó asistencialismo a raíz de que todos los días recibe peticiones de colegios por infraestructura y declaró “me pregunto ¿y por qué no hacen un bingo?”. ¿Qué te parecen sus dichos?

“Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el Ministerio le arregle el techo a un colegio que tiene goteras o una sala de clases que tiene el piso malo y yo me pregunto, ¿por qué no hacen un bingo? ¿Por qué desde Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio? Son los riesgos del asistencialismo. La gente no se hace cargo de sus problemas sino que quiere que el resto lo haga”.