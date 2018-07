Villa San Luis de Las Condes: Suprema rechaza recurso de la constructora y la declara monumento histórico. ¿Qué te parece?

La Corte Suprema, en un fallo dividido, rechazó el recurso de protección presentado por la Constructora e Inmobiliaria Presidente Riesco S.A. en contra del Ministerio de Educación, y declaró como monumento histórico el sector donde se emplaza la Villa San Luis de Las Condes.

El recurso presentado alegaba un actuar arbitrario de la autoridad al declararlo como Monumento Histórico. De acuerdo a lo que sostiene el fallo, el que la empresa no haya estado informada “no configura un actuar ilegal y arbitrario del Consejo de Monumentos Nacionales y en consecuencia ésta no puede ser considerada como fundamento para anular el Decreto Supremo N°135. Los procedimientos administrativos no contemplan la participación de la persona que puede ser afectada por el acto, sin perjuicio que con posterioridad pueda reclamar por éste”.

Por parte de la constructora declararon que revisarán “las acciones legales idóneas que permitan que prevalezca el Estado de Derecho, y se preserven los derechos de quienes de buena fe compraron al Estado un inmueble que no tenía gravamen alguno. Asimismo, continuará en comunicación con el CMN en orden a convenir una solución razonable y mejor que mantener como Monumento Nacional vestigios y escombros con peligro de derrumbe”.